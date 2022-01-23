Кьеза был успешно прооперирован, предварительный срок восстановления – семь месяцев

Лидер «Ювентуса» Федерико Кьеза успешно перенес операцию – недавно футболист получил серьезное повреждение передней крестообразной связки левого колена в поединке чемпионата Италии против «Ромы».

На официальном сайте «Ювентуса» появилась новость о состоянии игрока. После хирургического вмешательства итальянец чувствует себя хорошо, а предварительные сроки восстановления составляют около семи месяцев интенсивной реабилитации.

Таким образом, у Кьезы есть шанс вернуться в строй к старту предстоящего чемпионата мира в Катаре, если «скуадре адзурре» удастся добыть путевку в стыковых матчах уже без своего основного вингера.