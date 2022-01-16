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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Барселона» также не против подписать Дибалу, поссорившегося с руководством «Ювентуса» слухи

16 Января 2022 • 22:32 Комментировать (3)
Милан
...
Ювентус
23.01 22:45

Будущее плеймейкера Пауло Дибалы в «Ювентусе» до сих пор остается под вопросом. Аргентинец так и не подписал новый контракт с клубом и, видимо, рассорился с руководством туринцев – об этом свидетельствует его поведение после забитого гола в матче с «Удинезе».

На фоне всех этих проблем интерес к футболисту начали проявлять другие команды. Ранее сообщалось, что подписать летом Дибалу на правах свободного агента планируют «Тоттенхэм» и «Интер».

Однако издание AS уверяет, что в борьбу наверняка вклинятся «Милан» и «Барселона» - в отличии от «Интера», они могут договорится о предварительном соглашении уже в январе. К слову, в текущем сезоне Дибала записал на свой счет уже 13 результативных действий в 20 матчах во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Барселона Пауло Дибала
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Января 2022 в 23:27
Зачем это бестолковое бревно в Барсе ??
CELTIC FROST
16 Января 2022 в 23:53
С другой стороны, зачем эта бесполезная Барса Дибале?) (который таки-да сам сдулся и себя сделал бревном)
ARTUR
16 Января 2022 в 23:55
Хочешь сказать что они таки стоят друг друга)))??
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