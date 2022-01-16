Будущее плеймейкера Пауло Дибалы в «Ювентусе» до сих пор остается под вопросом. Аргентинец так и не подписал новый контракт с клубом и, видимо, рассорился с руководством туринцев – об этом свидетельствует его поведение после забитого гола в матче с «Удинезе».

На фоне всех этих проблем интерес к футболисту начали проявлять другие команды. Ранее сообщалось, что подписать летом Дибалу на правах свободного агента планируют «Тоттенхэм» и «Интер».

Однако издание AS уверяет, что в борьбу наверняка вклинятся «Милан» и «Барселона» - в отличии от «Интера», они могут договорится о предварительном соглашении уже в январе. К слову, в текущем сезоне Дибала записал на свой счет уже 13 результативных действий в 20 матчах во всех турнирах.