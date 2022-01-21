«Ювентус» хочет подписать Френки де Йонга на замену Артуру

«Ювентус» ищет возможность подписать Френки де Йонга в качестве замены Артуру Мело. Сам же бразилец является одной из приоритетных целей лондонского «Арсенала» на это трансферное окно, сообщает 90min.

«Ювентус» заинтересован в привлечении де Йонга в Турин, но проблема в настойчивости «Барселоны». Дело в том, что любой переход должен быть постоянным — или, по крайней мере, 18-месячная аренда — другие же варианты могут поставить крест на сделке.

Есть аналогичная проблема с предложенным Артуром переездом в северный Лондон. На прошлой неделе «Арсенал» сделал предложение взять бразильца в аренду до конца сезона и готов полностью выплачивать зарплату полузащитнику.

Однако, хоть «Ювентус» и открыт для того, чтобы позволить 25-летнему игроку покинуть клуб, он стремится избавиться от него на долгосрочной основе и, скорее всего, не примет никаких краткосрочных арендных сделок.