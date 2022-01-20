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«Челси», «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в трансфере де Лихта

20 Января 2022 • 16:10 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.20 3.30 2.30
Через 7 ч. 7 мин.

Туринский «Ювентус» следующим летом может продать нидерландского защитника Маттайса де Лихта. По сообщениям La Reppublica, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Бавария» и каталонская «Барселона».

Отметим, что ранее агент де Лигта Мино Райола заявил, что летом 2022 года футболист, вполне возможно, перейдёт в новый клуб. Действующее соглашение защитника с «Ювентусом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне нидерландский защитник провёл за «старую синьору» 18 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. Игрок оказался в «Ювентусе» летом 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 85 с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Барселона Маттайс де Лихт
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