«Челси», «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в трансфере де Лихта

Туринский «Ювентус» следующим летом может продать нидерландского защитника Маттайса де Лихта. По сообщениям La Reppublica, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Бавария» и каталонская «Барселона».

Отметим, что ранее агент де Лигта Мино Райола заявил, что летом 2022 года футболист, вполне возможно, перейдёт в новый клуб. Действующее соглашение защитника с «Ювентусом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне нидерландский защитник провёл за «старую синьору» 18 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом. Игрок оказался в «Ювентусе» летом 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 85 с половиной миллионов евро.