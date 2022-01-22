«Милан» близок к приобретению форварда «Црвены Звезды»

Итальянский «Милан» находится в шаге от приобретения нападающего «Црвены Звезды» Марко Лазетича. По информации Sky Sports, трансфер серба будет стоить «россонери» 4 миллиона евро.

Отметим, что другой нападающий «россонери» Пьетро Пеллегри отправится в аренду в «Торино». Перед этим футболист станет игроком «Милана» на постоянной основе. Права на него на данный момент принадлежат французскому «Монако».

В этом сезоне Лазетич провёл 9 матчей в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду». В этих играх футболист отметился одним забитым мячом. 22 января Лазетичу исполнилось 18 лет. У себя на родине он подаёт большие надежды.