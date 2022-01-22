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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» близок к приобретению форварда «Црвены Звезды»

22 Января 2022 • 23:30 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
Через 22 ч. 43 мин.

Итальянский «Милан» находится в шаге от приобретения нападающего «Црвены Звезды» Марко Лазетича. По информации Sky Sports, трансфер серба будет стоить «россонери» 4 миллиона евро.

Отметим, что другой нападающий «россонери» Пьетро Пеллегри отправится в аренду в «Торино». Перед этим футболист станет игроком «Милана» на постоянной основе. Права на него на данный момент принадлежат французскому «Монако».

В этом сезоне Лазетич провёл 9 матчей в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду». В этих играх футболист отметился одним забитым мячом. 22 января Лазетичу исполнилось 18 лет. У себя на родине он подаёт большие надежды.

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Милан
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окончен Дженоа 0:0 Удинезе 3.60 3.25 2.15
окончен Интер Милан 2:1 Венеция 1.10 9.80 23.00
Идет 55 минута Лацио 0:0 Аталанта 2.60 3.70 2.70
23.01  14:30 Кальяри ... Фиорентина 5.20 4.20 1.64
23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.40 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.16 8.40 18.00
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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