Бонуччи пропустит игру против «Милана»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не сыграет в ближайшем матче против своего бывшего клуба «Милана». Также игру пропустит полузащитник Аарон Рэмзи.

Бонуччи всё ещё восстанавливается от полученной травмы, в то время как Рэмзи выставлен на трансфер. Валлиец, скорее всего, уже провёл свою последнюю игру за «бьянконери».

Напомним, что сезон 2017/18 Бонуччи провёл в составе «Милана». Спустя год итальянец признал, что переход в стан «россонери» был ошибкой и вернулся в «Ювентус». Игра между «Миланом» и «Ювентусом» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени. Матч пройдёт на «Сан Сиро».