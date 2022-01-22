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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи пропустит игру против «Милана»

22 Января 2022 • 21:57 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
23.01 22:45

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не сыграет в ближайшем матче против своего бывшего клуба «Милана». Также игру пропустит полузащитник Аарон Рэмзи.

Бонуччи всё ещё восстанавливается от полученной травмы, в то время как Рэмзи выставлен на трансфер. Валлиец, скорее всего, уже провёл свою последнюю игру за «бьянконери».

Напомним, что сезон 2017/18 Бонуччи провёл в составе «Милана». Спустя год итальянец признал, что переход в стан «россонери» был ошибкой и вернулся в «Ювентус». Игра между «Миланом» и «Ювентусом» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени. Матч пройдёт на «Сан Сиро».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Леонардо Бонуччи
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.40 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.16 8.40 18.00
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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