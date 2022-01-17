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Ди Канио считает, что «Милан» совершит ошибку, если купит Байи

17 Января 2022 • 15:51 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
5.00 3.65 1.75
19.01 23:00

Бывший нападающий «Вест Хэма» Паоло ди Канио заявил, что по его мнению, «Милан» совершит ошибку, если купит защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Также итальянец сравнил футболиста с Фикайо Томори, который тоже прибыл в «Милан» прошлой зимой из АПЛ.

«У Байи есть физические проблемы, и он совсем не похож на Томори. На бумаге у них похожие характеристики, но Байи действует излишне рискованно и недостаточно агрессивно. Он не похож на Томори, который прибыл в «Милан» с огромным желанием проявить себя», – цитирует ди Канио Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Эрик Байи сыграл всего 4 матча в АПЛ. Этой зимой он является одним из главных кандидатов на выход из «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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