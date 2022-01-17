Ди Канио считает, что «Милан» совершит ошибку, если купит Байи

Бывший нападающий «Вест Хэма» Паоло ди Канио заявил, что по его мнению, «Милан» совершит ошибку, если купит защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Также итальянец сравнил футболиста с Фикайо Томори, который тоже прибыл в «Милан» прошлой зимой из АПЛ.

«У Байи есть физические проблемы, и он совсем не похож на Томори. На бумаге у них похожие характеристики, но Байи действует излишне рискованно и недостаточно агрессивно. Он не похож на Томори, который прибыл в «Милан» с огромным желанием проявить себя», – цитирует ди Канио Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Эрик Байи сыграл всего 4 матча в АПЛ. Этой зимой он является одним из главных кандидатов на выход из «МЮ».