«Астон Вилла» хочет купить Бентанкура

Бирмингемская «Астон Вилла» нацелилась на покупку полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Ювентус» ещё не получал предложений от «вилланов», но в ближайшее время всё может измениться.

Ранее Массимилиано Аллегри заявил, что его клуб не намерен продавать игроков в оставшиеся дни трансферного окна. Отметим, что уругваец Бентанкур провёл в этом сезоне 18 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии. В этих играх футболист отметился двумя результативными передачами.

Также отмечается, что в шорт-листе «Астон Виллы» находится полузащитник «Марселя» Бубакар Камара.