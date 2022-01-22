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«Астон Вилла» хочет купить Бентанкура

22 Января 2022 • 20:20 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
23.01 22:45

Бирмингемская «Астон Вилла» нацелилась на покупку полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Ювентус» ещё не получал предложений от «вилланов», но в ближайшее время всё может измениться.

Ранее Массимилиано Аллегри заявил, что его клуб не намерен продавать игроков в оставшиеся дни трансферного окна. Отметим, что уругваец Бентанкур провёл в этом сезоне 18 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии. В этих играх футболист отметился двумя результативными передачами.

Также отмечается, что в шорт-листе «Астон Виллы» находится полузащитник «Марселя» Бубакар Камара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Родриго Бентанкур Астон Вилла
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