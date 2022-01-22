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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» не выйдет на трансферный рынок из-за одного матча»

22 Января 2022 • 18:01 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
23.01 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что его клуб не станет выходить на трансферный рынок из-за домашнего поражения «Специи» со счётом 1:2. Отметим, что ранее пресса активно связывала «россонери» с приобретением центрального защитника и полузащитника.

«У нас долгосрочный проект. Один матч не изменит наших планов на будущее (поражение от «Специи» 1:2). Если будет возможность, мы обязательно её рассмотрим и улучшим состав», –сказал Пиоли на пресс-конференции накануне игры против «Ювентуса».

Отметим, что у «Милана» сейчас травмированы два центральных защитника – Фикайо Томори и Симон Кьяер.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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