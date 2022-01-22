Пиоли: «Милан» не выйдет на трансферный рынок из-за одного матча»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что его клуб не станет выходить на трансферный рынок из-за домашнего поражения «Специи» со счётом 1:2. Отметим, что ранее пресса активно связывала «россонери» с приобретением центрального защитника и полузащитника.

«У нас долгосрочный проект. Один матч не изменит наших планов на будущее (поражение от «Специи» 1:2). Если будет возможность, мы обязательно её рассмотрим и улучшим состав», –сказал Пиоли на пресс-конференции накануне игры против «Ювентуса».

Отметим, что у «Милана» сейчас травмированы два центральных защитника – Фикайо Томори и Симон Кьяер.