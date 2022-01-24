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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал о травме Ибрагимовича

24 Января 2022 • 09:24 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
окончен

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение по ходу вчерашнего матча Серии А против туринского «Ювентуса» (0:0). О травме подопечного рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.

«У Златана боль в ахилле. Он пеняет на поле, которое показалось ему очень жестким. Когда он вернется? Мы надеемся, что его восстановление не займет более нескольких дней», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что 40-летнего скандинава заменили в середине первого тайма. В сезоне-2021/2022 на счету Ибрагимовича восемь забитых мячей и два ассиста в 19 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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