Пиоли рассказал о травме Ибрагимовича

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение по ходу вчерашнего матча Серии А против туринского «Ювентуса» (0:0). О травме подопечного рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.

«У Златана боль в ахилле. Он пеняет на поле, которое показалось ему очень жестким. Когда он вернется? Мы надеемся, что его восстановление не займет более нескольких дней», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что 40-летнего скандинава заменили в середине первого тайма. В сезоне-2021/2022 на счету Ибрагимовича восемь забитых мячей и два ассиста в 19 поединках.