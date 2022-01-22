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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит летнее предложение по Ботману

22 Января 2022 • 01:08 Комментировать
Брест
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Лилль
3.20 3.40 2.25
Через 16 ч. 7 мин.

«Милан» готовит новое предложение по голландскому защитнику «Лилля» Свену Ботману и планирует подписать футболиста следующим летом, так как «россонери» не смогли договориться с французами за переход игрока этой зимой.

Центральный защитник «Лилля» остается приоритетом для «россонери», и они будут стремиться подписать его в это трансферное окно, взяв футболиста в аренду на оставшуюся часть сезона. Свен так же является одной из трансферных целей «Ньюкасла» в эту зиму.

Напомним, что Ботман находится в стане «догов» с 2020 года и сыграл важную роль в чемпионстве клуба в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата Франции голландец сыграл 14 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.

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Милан Лилль Свен Ботман трансферы футбола - зима 2022
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БРЕСТ ЛИЛЛЬ
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