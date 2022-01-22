«Милан» готовит летнее предложение по Ботману

«Милан» готовит новое предложение по голландскому защитнику «Лилля» Свену Ботману и планирует подписать футболиста следующим летом, так как «россонери» не смогли договориться с французами за переход игрока этой зимой.

Центральный защитник «Лилля» остается приоритетом для «россонери», и они будут стремиться подписать его в это трансферное окно, взяв футболиста в аренду на оставшуюся часть сезона. Свен так же является одной из трансферных целей «Ньюкасла» в эту зиму.

Напомним, что Ботман находится в стане «догов» с 2020 года и сыграл важную роль в чемпионстве клуба в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата Франции голландец сыграл 14 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.