Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Защитник Габбия согласовал новый контракт с «Миланом»

23 Января 2022 • 20:22 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
Через 1 ч. 46 мин.

В скором времени «Милан» объявит о продлении трудового договора с защитником Маттео Габбией. Такой информацией на своих страницах поделилось местное издание Calciomercato.

Согласно источнику, стороны уже согласовали все детали дальнейшего сотрудничества. Таким образом, новый контракт футболиста с «россонери» будет рассчитан до середины 2026 года.

Примечательно, что Габбия в последнее время является ключевым исполнителем в тактических построениях главного тренера Стефано Пиоли в связи с травмами других игроков его амплуа, Симона Кьяера и Фикайо Томори.

К слову, сегодня «Милан» встретится с «Ювентусом» в рамках Серии А. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Liveresult.ru.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Маттео Габбия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кальяри 1:1 Фиорентина 5.40 4.10 1.60
окончен Специя 1:0 Сампдория 2.75 3.20 2.65
окончен Наполи 4:1 Салернитана 1.15 8.00 17.50
окончен Торино 1:1 Сассуоло 2.10 3.50 3.45
Идет 45 минута Эмполи 0:4 Рома 4.05 4.00 1.80
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
20:46 · Италия. Серия А
«Рома» трижды отметилась в воротах «Эмполи» в течение четырёх минут
20:22 · Италия. Серия А
Защитник Габбия согласовал новый контракт с «Миланом»
19:42 · Италия. Серия А
Спаллетти рассказал, что необходимо улучшить в игре «Наполи»
19:37 · Италия. Серия А
Жоао Педро повторил рекорд легенды «Кальяри», продержавшийся около 50 лет
19:03 · Италия. Серия А
«Наполи» уже второй после разгрома «Салернитаны»
19:00 · Италия. Серия А
Инсинье догнал легендарного Марадону по количеству голов за «Наполи»
17:29 · Италия. Серия А
Форвард, которым интересовался ЦСКА, может отправиться в аренду в «Сент-Этьен» слухи
16:33 · Италия. Серия А
​«Наполи» - «Салернитана» - 4:1 (закончен)
16:27 · Италия. Серия А
«Фиорентина» в меньшинстве отобрала победу у «Кальяри»
15:25 · Италия. Серия А
​Директор «Фиорентины»: «Предложений по Влаховичу не получали, мы хотим ясности»
14:29 · Италия. Серия А
​Стало известно, почему Миранчук остался в «Аталанте» 1
14:16 · Италия. Серия А
​Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире 1
13:12 · Италия. Серия А
​Агент рассказал о травме Миранчука
12:17 · Италия. Серия А
Сарри: «Нам не хватало остроты»
10:58 · Италия. Серия А
​Капелло рассказал, как заставлял Ибрагимовича смотреть нарезки игры ван Бастена
Все новости
Рекомендуем