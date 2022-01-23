Защитник Габбия согласовал новый контракт с «Миланом»

В скором времени «Милан» объявит о продлении трудового договора с защитником Маттео Габбией. Такой информацией на своих страницах поделилось местное издание Calciomercato.

Согласно источнику, стороны уже согласовали все детали дальнейшего сотрудничества. Таким образом, новый контракт футболиста с «россонери» будет рассчитан до середины 2026 года.

Примечательно, что Габбия в последнее время является ключевым исполнителем в тактических построениях главного тренера Стефано Пиоли в связи с травмами других игроков его амплуа, Симона Кьяера и Фикайо Томори.

К слову, сегодня «Милан» встретится с «Ювентусом» в рамках Серии А. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Liveresult.ru.