Шик прокомментировал провальный медосмотр в «Ювентусе»

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик вспомнил о том, как провалил медосмотр в туринском «Ювентусе» летом 2017 года. Напомним, тогда врачи обнаружили у чешского футболиста проблемы с сердцем.

«Это был шок. Я думал, что у меня всё в порядке со здоровьем. Узнав о проблемах с сердцем, я забеспокоился о своём здоровье. Тогда мне казалось, что я должен закончить карьеру», – цитирует Шика Calciomercato.

Напомним, что после проваленного медосмотра в туринском «Ювентусе», Шик оказался в «Роме». Сейчас футболист выступает в «Байере», где является одним из лучших бомбардиров Бундеслиги.