Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Шик прокомментировал провальный медосмотр в «Ювентусе»

20 Января 2022 • 19:13 Комментировать
Байер Л
...
Аугсбург
1.43 4.40 7.90
22.01 17:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик вспомнил о том, как провалил медосмотр в туринском «Ювентусе» летом 2017 года. Напомним, тогда врачи обнаружили у чешского футболиста проблемы с сердцем.

«Это был шок. Я думал, что у меня всё в порядке со здоровьем. Узнав о проблемах с сердцем, я забеспокоился о своём здоровье. Тогда мне казалось, что я должен закончить карьеру», – цитирует Шика Calciomercato.

Напомним, что после проваленного медосмотра в  туринском «Ювентусе», Шик оказался в «Роме». Сейчас футболист выступает в «Байере», где является одним из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Ювентус Патрик Шик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАЙЕР Л АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
19:42 · Германия. Бундеслига
Лапорту раздражает интерес «Баварии» к Педри
19:13 · Германия. Бундеслига
Шик прокомментировал провальный медосмотр в «Ювентусе»
18:51 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал ситуацию со своим контрактом
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в трансфере де Лихта
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на бывшего игрока «ПСЖ»
11:29 · Германия. Бундеслига
«Реал» отказался от подписания Гинтера слухи
10:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
09:17 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Добиться успеха без кредита - искусство, легко тратить деньги банка, как «Барселона» 1
08:58 · Германия. Бундеслига
Лунёв высказался об операции на голеностопе 1
08:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Плеа отреагировал на слухи об интересе «Зенита»
19 Января
22:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену для Толиссо
17:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продаст Левандовски летом ,если игрок не продлит контракт
09:49 · Германия. Бундеслига
Лунёв перенёс операцию и выбыл на длительный срок
09:24 · Германия. Кубок
Главный тренер «Боруссии» объяснил провал в Кубке Германии
08:51 · Германия. Бундеслига
Левандовски - о «Золотом мяче»: «Для меня важнее награды, где выбирают футболисты и тренеры» 4
Все новости
Рекомендуем