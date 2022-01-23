«Милан» стремится продлить контракт Тео Эрнандеса

Паоло Мальдини, технический директор «Милана», оптимистично настроен по поводу продления контракта защитника Тео Эрнандеса. Французский футболист значительно усилил команду, перейдя в «Милан» в 2019 году, и потому Мальдини не хочется расставаться с одним из лидеров клуба.

- Мы близки к продлению контракта с Тео. Все уже на мази. Мы договорились с агентом футболиста, - сообщил Мальдини, слова которого приводит pianetamilan.it.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел восемнадцать матчей, в которых ему удалось забить четыре гола. Три из них он забил в течение последнего месяца, в том числе и дубль в матче с «Венецией». В настоящий момент находится на поле в матче «Милана» против «Ювентуса».