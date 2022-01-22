Аллегри не отпустит Артура в «Арсенал»

Туринский «Ювентус» не намерен отпускать своего полузащитника Артура Мело в аренду в лондонский «Арсенал». Об этом у себя на пресс-конференции подтвердил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Мы не собираемся ничего менять в нашей команде», – сказал итальянец на пресс-конференции. Фабрицио Романо позже у себя в «Твиттере» также подтвердил, что «Ювентус» принял решение не отпускать бразильца.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Артура в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона. Игрок в этом сезоне сыграл 8 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.