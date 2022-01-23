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Артета – о ничьей с «Бёрнли»: «Соперник играл медленно, но мы должны уважать их стиль»

23 Января 2022 • 19:33 Комментировать
Арсенал
0:0
Бёрнли
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги поединка против «Бёрнли» в рамках чемпионата Англии – «канониры» снова потеряли очки, расписав нулевую ничью.

«Нам не хватило качества в завершающих стадиях атак. В различных эпизодах нужно было действовать более креативно, нам это сегодня не удалось. «Бёрнли» играет в медленный футбол, это затягивает время, но это их стиль, мы должны уважать его. Последние недели были трудными для нас на фоне кадровых проблем из-за COVID-19 и травм», - сказал Артета на послематчевом флэш-интервью.

Примечательно, что в 2022 году лондонцам пока удалось забить только один гол. При этом, футболисты «Арсенала» трижды удалялись с поля за это время.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Арсенал Лондон Микель Артета
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окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
Идет 62 минута Челси 2:0 Тоттенхэм 1.70 3.95 4.80
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