Парти сожалеет об удалении в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти подвел свою команду в игре с «Ливерпулем» - он получил красную карточку, и в большинстве «Ливерпуль» уже не оставил «Арсеналу» шансов переломить игру и все-таки выйти в финал Кубка английской лиги. Парти сожалеет о своей горячности, признавая - он оказался не на высоте.

- Я люблю клуб и люблю свою страну, и даже если вещи идут не так, я просто стараюсь больше работать. Конечно, я недоволен тем, что произошло вчера. Я в ответе за произошедшее, мне надо было быть умнее и действовать интеллигентнее, - пояснил 28-летний футболист, слова которого приводит портал Goal.com.