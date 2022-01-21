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«Арсенал» отказался от аренды хавбека «Лиона», посчитав сделку слишком дорогой слухи

21 Января 2022 • 00:49 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.38 4.80 9.00
23.01 17:00

В последние несколько недель «Арсенал» контактировал с руководством «Лиона» касательно возможного перехода полузащитника Бруно Гимараэша. Лондонцы планировали взять футболиста в аренду, но этой сделке не суждено случиться.

Британское издание Daily Mirror у себя на страницах сообщает, что «канониры» назвали требования французской стороны слишком завышенными. По мнению боссов «Арсенала», полугодичная аренда бразильца обойдется им слишком дорого. Более того, «Лион» хотел бы включить в соглашение право выкупа на сумму в 50 миллионов евро.

Как итог, теперь англичане наверняка переключат свое внимание на хавбека «Ювентуса» Артура, посчитав его более подходящей кандидатурой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Бруно Гимараэш
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АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
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