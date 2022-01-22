Джака об удалениях: «Я делаю это не нарочно»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака заявил, что его частые удаления связаны с невезением. Отметим, что за всю карьеру в стане «канониров» 29-летний Джака заработал 5 красных карточек.

«Я не планирую удаляться. Все происходит не нарочно. Иногда я оказываюсь в ситуации 50 на 50. Да, это рискованно, но я такой. Я не могу взять и измениться», – цитирует слова швейцарца Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Джака сыграл 10 матчей за «Арсенал» в чемпионате Англии. В этих поединках швейцарец отметился одной результативной передачей. Свою последнюю красную футболист получил во время первого полуфинала Кубка лиги против «Ливерпуля».