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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» заинтересовался футболистом из Чемпионшипа

17 Января 2022 • 02:31 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.45 4.30 7.50
23.01 17:00

Лондонский «Арсенал» обратил внимание на защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса.

21-летний Спенс в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест». Представители «Арсенала» обратили внимание на правого флангового защитника в матче 1/32 финала Кубка Англии, где лондонский клуб уступил представителю Чемпионшипа со счётом 0:1, сообщает Mirror. Также сообщается об интересу к молодому англичанину со стороны итальянских «Ромы» и «Интера».

На портале Transfermarkt Джед Спенс оценивается в довольно скромные 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Спенс провёл за «Ноттингем Форест» во всех турнирах 23 матча, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест Мидлсбро
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АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
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