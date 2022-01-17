«Арсенал» заинтересовался футболистом из Чемпионшипа

Лондонский «Арсенал» обратил внимание на защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса.

21-летний Спенс в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест». Представители «Арсенала» обратили внимание на правого флангового защитника в матче 1/32 финала Кубка Англии, где лондонский клуб уступил представителю Чемпионшипа со счётом 0:1, сообщает Mirror. Также сообщается об интересу к молодому англичанину со стороны итальянских «Ромы» и «Интера».

На портале Transfermarkt Джед Спенс оценивается в довольно скромные 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Спенс провёл за «Ноттингем Форест» во всех турнирах 23 матча, забил один гол и отметился одной голевой передачей.