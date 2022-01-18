Сеад Колашинац подписал контракт с французским клубом до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт провансальского клуба. 28-летний боснийский футболист прибыл из «Арсенала» бесплатно. Это второй новичок фокейского клуба в это зимнее трансферное окно после конголезского нападающего Седрика Бакамбу.

«Он предоставит всю свою энергию, мощь и профессионализм, чтобы позволить клубу достичь поставленных целей», - пишет клуб.

В новой команде Колашинац будет бегать под 23-м номером, а официальное представление назначено на четверг.

Напомним, что за лондонский клуб босниец выступал с 2017 года. За это время он успел провести более 80 матчей, в которых успел отличиться 2 голами и отдать 11 голевых передач.