Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Колашинац перешёл в «Марсель» официально

18 Января 2022 • 20:34 Комментировать
Ланс
...
Марсель
2.55 3.45 2.70
22.01 23:00

Сеад Колашинац подписал контракт с французским клубом до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт провансальского клуба. 28-летний боснийский футболист прибыл из «Арсенала»  бесплатно. Это второй новичок фокейского клуба в это зимнее трансферное окно после конголезского нападающего Седрика Бакамбу.

«Он предоставит всю свою энергию, мощь и профессионализм, чтобы позволить клубу достичь поставленных целей», - пишет клуб.

В новой команде Колашинац будет бегать под 23-м номером, а официальное представление назначено на четверг.

Напомним, что за лондонский клуб босниец выступал с 2017 года. За это время он успел провести более 80 матчей, в которых успел отличиться 2 голами и отдать 11 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Сеад Колашинац трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛАНС МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.01  23:00 Брайтон ... Челси 5.00 3.80 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
20:34 · Англия. Премьер-лига
Колашинац перешёл в «Марсель» официально
20:33 · Англия. Премьер-лига
Диего Карлос хочет перейти в «Ньюкасл»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведет охоту на бельгийского полузащитника «Лестера»
20:25 · Англия. Премьер-лига
Мари прошёл медицинское обследование для «Удинезе»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, когда рассчитывает увидеть Погба на поле 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда»: «Эриксен заслуживает играть на высшем уровне»
19:23 · Англия. Премьер-лига
Плеа может перейти в «Ньюкасл»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Конте о переносе дерби с «Арсеналом»: «Впервые в жизни сталкиваюсь с подобным»
18:33 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие два дня «Арсенал» предложит за Влаховича 70 миллионов евро
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» попросил разрешения у «Дерби» провести переговоры с Руни
17:59 · Англия. Премьер-лига
Перишич не перейдёт в «Челси»
17:52 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» должен состояться
17:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд раскритиковал Рангника 1
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Муамба, переживший остановку сердца: «Сложно представить, как я буду смотреть за игрой Эриксена»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Хау просит больше трансферов у «Ньюкасла»
Все новости
Рекомендуем