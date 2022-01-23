«Арсенал» не смог забить главному аутсайдеру, «Лестер» с «Брайтоном» поделили очки

В 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Бёрнли» и не смог добиться победы. У «канониров» было больше опасных моментов, но поразить чужие ворота не удалось, в основном мяч летел мимо цели. Впрочем, и главный аутсайдер мог забивать. Итог - 0:0.
«Лестер» с «Брайтоном» также не определили сильнейшего - 1:1. На гол Пэстона Даки гости в концовке ответили ударом Данни Уэлбека.
Протокол игры
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен•Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Сака Букайо•Эдегор Мартин•Смит-Роу Эмил 77' (Нкетиа Эдди ( 77') •Мартинелли Габриэл•Ляказетт Александр
23 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Дака Пэтсон46'
|82'Уэлбек Данни (1:1)
Шмейхель Каспер•Джастин Джеймс•Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар•Томас Люк•Тилеманс Юри•Дьюзбери-Холл Кирнан•Лукмен Адемола 78' (Сумаре Бубакари ( 78') •Мэддисон Джеймс•Барнс Харви 64' (Олбрайтон Марк ( 64') •Дака Пэтсон 90' (Перес Айосе ( 90')
Санчес Роберт•Вельтман Йоел 78' (Марч Соломон ( 78') •Уэбстер Адам•Бёрн Дэн • 67'Кукурелья Марк•Альсате Стивен 62' (Лемпти Тарик ( 62') •Гросс Паскаль 62' (Уэлбек Данни ( 62') •Макаллистер Алексис•Модер Якуб•Мопе Нил•Троссар Леандро
23 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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