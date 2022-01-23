«Арсенал» не смог забить главному аутсайдеру, «Лестер» с «Брайтоном» поделили очки

В 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Бёрнли» и не смог добиться победы. У «канониров» было больше опасных моментов, но поразить чужие ворота не удалось, в основном мяч летел мимо цели. Впрочем, и главный аутсайдер мог забивать. Итог - 0:0.

«Лестер» с «Брайтоном» также не определили сильнейшего - 1:1. На гол Пэстона Даки гости в концовке ответили ударом Данни Уэлбека.