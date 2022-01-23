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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не смог забить главному аутсайдеру, «Лестер» с «Брайтоном» поделили очки

23 Января 2022 • 18:58 Комментировать
Лестер
1:1
Брайтон
окончен

В 23-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Бёрнли» и не смог добиться победы. У «канониров» было больше опасных моментов, но поразить чужие ворота не удалось, в основном мяч летел мимо цели. Впрочем, и главный аутсайдер мог забивать. Итог - 0:0.

«Лестер» с «Брайтоном» также не определили сильнейшего - 1:1. На гол Пэстона Даки гости в концовке ответили ударом Данни Уэлбека.

Протокол игры  
Арсенал 0:0Бёрнли
Ремсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосТирни КиранСамби Локонга Альберт-МбойоСака БукайоЭдегор МартинСмит-Роу Эмил  77' (Нкетиа Эдди (  77') Мартинелли ГабриэлЛяказетт Александр
Запасные: Лено БерндПатино ЧарлиMika BierethТавареш НунуRyan AlebiosuSalah Oulad M'HandЧамберс КалумOmari Hutchinson
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски ДжеймсМи БенПитерс ЭрикЛеннон АаронВествуд Эшли   25'Браунхилл Джош   30'Макнил ДуайтВыдра МатейРодригес Джей  83' (Гудмундссон Йоханн (  83')
Запасные: Томас БоббиКорк ДжекСтивенс ДейлКоллинз НатанЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
23 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Протокол игры  
Лестер 1:1Брайтон
(1:0) Дака Пэтсон46'   
  82'Уэлбек Данни (1:1)
Шмейхель КасперДжастин ДжеймсАмарти ДаниэльСёюнджю ЧагларТомас ЛюкТилеманс ЮриДьюзбери-Холл КирнанЛукмен Адемола  78' (Сумаре Бубакари (  78') Мэддисон ДжеймсБарнс Харви  64' (Олбрайтон Марк (  64') Дака Пэтсон  90' (Перес Айосе (  90')
Запасные: Брант ЛьюисДэйли-Кэмпбелл ВонтеЧодури ХамзаМакатир КейсиВестергор ЯнникУорд Дэнни II
Санчес РобертВельтман Йоел  78' (Марч Соломон (  78') Уэбстер АдамБёрн Дэн   67'Кукурелья МаркАльсате Стивен  62' (Лемпти Тарик (  62') Гросс Паскаль  62' (Уэлбек Данни (  62') Макаллистер АлексисМодер ЯкубМопе НилТроссар Леандро
Запасные: Лаллана АдамЛеонард МаркСхерпен КьеллРобертс ХэйдонДанк ЛьюисКайседо Мойсес
23 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль 5.70 4.20 1.58
окончен Лестер 1:1 Брайтон 2.60 3.40 2.75
окончен Арсенал 0:0 Бёрнли 1.35 5.10 10.00
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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Сегодня, 23 Января
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не смог забить главному аутсайдеру, «Лестер» с «Брайтоном» поделили очки
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