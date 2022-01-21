Защитник «Лестера» Люк Томас может быть вызван в сборную Англии

Защитник «Лестера» Люк Томас находится на радаре у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на ближайшие товарищеские матчи команды, которые пройдут в марте. По сообщениям The Telegraph наставник «трёх львов» считает, что футболист уже созрел для выступлений за сборную.

Отметим, что Люк Томас дебютировал за «Лестер» в сезоне 2019/20. В прошлом сезоне именно он заменил на позиции левого защитника «Лестера» Бена Чилвела, который перешёл в «Челси».

В этом сезоне на счету у Томаса одна голевая передача в 11 матчах чемпионата Англии. В прошлом сезоне футболист завоевал с «Лестером» Кубок Англии, обыграв в финале «Челси».