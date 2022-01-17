«Удинезе» согласовал аренду защитника «Арсенала»

Итальянский «Удинезе» достиг соглашения с лондонским «Арсеналом» по аренде защитника Пабло Мари до конца текущего сезона. По сообщениям Фабрицио Романо, сделка не будет включать в себя опцию выкупа.

Отметим, что Мари уже готов вылететь в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с новым клубом.

До 2019 года Мари числился футболистом «Манчестер Сити». Затем бразилец отправился на родину, где поиграл сезон за «Фламенго». Оттуда его и приобрел «Арсенал» в 2020 году. В этом сезоне защитник провел за «канониров» два матча в АПЛ, где не отметился ни одним голевым действием.