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В ближайшие два дня «Арсенал» предложит за Влаховича 70 миллионов евро

18 Января 2022 • 18:33 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.40 4.60 8.50
23.01 17:00

Лондонский «Арсенал» в ближайшие два дня намерен предложить «Фиорентине» 70 миллионов евро за нападающего Душана Влаховича. По сообщениям итальянского источника La Nazione, «канониры» опасаются, что проиграют борьбу за Влаховича летом, поэтому намерены приобрести футболиста уже этой зимой.

Напомним, ранее сообщалось, что Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал». Футболист больше предпочитает перейти в «Ювентус», с которым у серба есть уже устное согласие.

В этом сезоне Влахович забил 17 голов в 21 матче Серии А. Также на счету сербского форварда две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Душан Влахович
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