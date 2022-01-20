Обамеянг поведал о состоянии здоровья

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что с его сердцем все в порядке и его здоровью ничего не угрожает. Об этом написал игрок в «Инстаграме».

32-летний футболист недавно вернулся в Лондон с Кубка африканских наций для медицинского осмотра из-за того, как у него диагностировали поражение сердца после положительного теста на коронавирус.

Еще непонятно, вернется ли капитан Габона в Камерун на матч «пантер» против Буркина-Фасо в воскресенье за выход в следующую стадию турнира. Решение футболист будет принимать самостоятельно исходя из своего состояния.