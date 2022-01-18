«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят купить игрока «Ноттингем Форест»

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, который проводит этот сезон на правах аренды за «Ноттингем Форест». 21-летний англичанин способен сыграть на обоих флангах обороны, что и делает его таким привлекательным вариантом.

Согласно Sky Sports, в трансфере футболиста также заинтересован «Лидс Юнайтед». Вполне возможно, что Спенсу будет предпочтительней перейти именно в «Лидс», ведь в этом клубе у футболиста будет больше шансов закрепиться в основе.

В этом сезоне Спенс провёл 19 матчей в Чемпионшипе, где отметился одним забитым мячом.