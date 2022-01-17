Обамеянг может вернуться в «Арсенал» с Кубка Африки

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в данный момент находится в расположении сборной Габона на Кубке Африки. Однако футболист всё ещё не успел сыграть за свою команду ни одного матча на турнире. Сначала форвард сдал положительный тест на коронавирус, а затем врачи выявили у игрока минимальные проблемы с сердцем.

По сообщениям The Sun, врачи опасаются, что если Обамеянг выйдет на поле, то его проблемы с сердцем могут усугубиться. В понедельник будет принято решение, вернётся ли Обамеянг в «Арсенал» раньше положенного срока.

Отметим, что такую же проблему испытывает соотечественник Обамеянга – Марио Лемина, который ранее выступал за туринский «Ювентус». Оба футболиста перед приездом на Кубок Африке отдыхали в Дубае, где и заразились коронавирусом.