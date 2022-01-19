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Обамеянг может перейти в клуб из Саудовской Аравии

19 Января 2022 • 18:00 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.38 4.70 8.50
23.01 17:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг этой зимой может перейти на правах аренды в «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. По сообщениям журналиста Джеймса Бенджа в «Твиттере», «Арсенал» уже получил предложение от аравийского клуба.

«Аль-Насср» хочет арендовать игрока до конца сезона и включить в сделку сумму выкупа в размере 8 миллионов евро. «Арсенал» пока не уверен в том, что им стоит отпустить игрока. Возможно, приобретение Душана Влаховича из «Фиорентины» может ускорить эту сделку.

Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, сыграет ли Обамеянг за «канониров» в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Аль Садд
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