Переносить или играть: Надо ли ковид брать в расчёт

Новая волна коронавируса создала дополнительную проблему для европейского футбола. В Англии и Италии массово переносятся матчи, а ведь не за горами возобновление Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о сложившейся ситуации.

Глядя на таблицу Английской премьер-лиги, невольно удивляешься. «Вест Хэм» сыграл уже 22 матча, «Арсенал» – 20, «Тоттенхэм» – 18. Три команды борются за четвёртое место, но находятся в довольно разном положении. В Италии ситуация чуть проще, но также есть команды, у которых в запасе по 2 матча. Причиной тому в основном является новая волна коронавируса, которая вынуждает лиги переносить поединки.

Один из главных вопрос сейчас – стоит ли переносить матчи, или команды должны решать эти кадровые вопросы за счёт внутренних резервов. С одной стороны, зрителям, конечно, хотелось бы видеть сильнейших игроков на поле. Игра без основных футболистов может влиять на результат матчей и на спортивный итог. Можно вспомнить, как в России «Ростов» молодёжным составом был уничтожен «Сочи». С другой стороны, клубы и футболисты должны соблюдать санитарный регламент, а в случае нарушения требований должны быть последствия.

Наверное, для ответа на этот вопрос надо понять, стоит ли считать коронавирус тем обстоятельством, которое должно иметь особенные последствия. Клубы регулярно теряют футболистов из-за разных травм и заболеваний. Можно вспомнить, например, как «Бавария» в минувшем сезоне была беззуба против «ПСЖ» из-за потери Роберта Левандовски. Поляк – лидер мюнхенцев, но никому в голову не приходила мысль переносить матчи Лиги чемпионов из-за его травмы.

Кто-то может сказать, что коронавирус отличается тем, что из состава выпадает, как правило, не один футболист, а сразу несколько. С другой стороны, бывает, что и травмы «выкашивают» большое количество футболистов. «Барселона» этого сезона тому пример – из-за различных повреждений на поле не могли выходить многие игроки. Опять же ни о каких переносах речь не шла, а ведь потери каталонцев тоже отчасти повлияли на результаты команды. Тут и вылет из Лиги чемпионов, и низкая позиция в Ла Лиге. Конечно, причиной неудач являются не только травмы, но игнорировать их влияние также не стоит.

Кубок Африки, куда некоторые клубы отпустили по несколько игроков, также не является причиной для переноса матчей. Хотя тот же «Ливерпуль» или «Арсенал» наверняка» с удовольствием дождались бы своих лидеров, чтобы проводить свои матчи.

В этом смысле стоит задать вопрос о спортивной справедливости в другую сторону. Почему одни команды вынуждены искать выход из ситуации, когда лидеры травмированы, использовать молодёжь, а другие из-за коронавируса могут спокойно пережидать кадровый кризис? Разве в этом есть справедливость? Получается странная ситуация – некоторым клубам, которые потеряли одного или нескольких футболистов, проще преувеличить проблему и сослаться на коронавирус, чтобы перенести поединок, пока все будут готовы.

Потери по причинам травм или заболеваний – это обычная ситуация для футбола. В конце концов для этих целей в современных командах довольно большая заявка на сезон, чтобы преодолевать кадровые проблемы. Кроме того, если игрок основного состава выбывает из строя, это всегда становится шансом для молодого футболиста. Зачем клубам иметь академии, молодёжные команды, если в критический момент можно перенести встречу?

Пожалуй, коронавирус стоит считать уже обыденной ситуацией. Либо положение для всех должно быть одинаковым – и чемпионат надо приостанавливать, либо каждый клуб должен сам решать кадровые проблемы, привлекая резервы.

Андрей Центров