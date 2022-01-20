«Арсенал» принял участие в очередной акции с формой

Лондонский «Арсенал» запустил новый, предматчевый комплект формы, вдохновлённый сиденьями в лондонском метро.
На дизайн футболки повлиял рисунок, который появляется на поездах линии Пикадилли, проходящих мимо стадиона «Эмирейтс» в северной части Лондона.
Футболки были созданы в результате сотрудничества между клубом, компанией Transport for London и производителем спортивной одежды Adidas.
«Арсенал» является единственным футбольным клубом в Лондоне, в честь которого названа станция метро.
Новые футболки игроки «Арсенала» будут носить во время предматчевой разминки до конца сезона.
Напомним, недавно «канониры» играли в полностью белой форме без красных фрагментов.
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