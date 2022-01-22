Переход Влаховича в «Арсенал» становится всё менее вероятным

Лондонский «Арсенал» практически потерял надежду на подписание контракта с нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем. Лондонцы потерпели уже несколько неудачных попыток согласовать с сербом возможный переход.

Как уверяет источник talkSport, сторонам вряд ли удастся найти компромисс. Таким образом, в ближайшее время руководство «Арсенала» переключит свое внимание на форварда «Эвертона» Доменика Кальверта-Люьина.

Напомним, что «канониры» готовы были заплатить «Фиорентине» требуемые 80 миллионов евро, но камнем преткновения в переговорах с Влаховичем стало нежелание самого футболиста пополнять состав команды Микеля Артеты.