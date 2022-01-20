Дни нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале» уже сочтены – лондонцы окончательно решили продать проблемного футболиста, рассматривая различные варианты. Ранее местная пресса активно сватала габонца в «Ювентус» либо же в Саудовскую Аравию, а сейчас в борьбу за игрока включились еще два топ-клуба.

Речь идет о «Милане» и «ПСЖ», информируют журналисты Sky Sports. Они, вместе с «Севильей» и «Марселем», сделали запрос в «Арсенала», чтобы узнать о состоянии здоровья Обамеянга после его проблем с сердцем на Кубке африканских наций в составе своей сборной.

Вполне вероятно, что сделка по уходу форварда из «Арсенала» будет оформлена к концу января. Сейчас фаворитом на подписание Обамеянга считается именно «Ювентус».