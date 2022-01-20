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«ПСЖ» и «Милан» включились в борьбу за Обамеянга слухи

20 Января 2022 • 23:38 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.38 4.80 9.00
23.01 17:00

Дни нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале» уже сочтены – лондонцы окончательно решили продать проблемного футболиста, рассматривая различные варианты. Ранее местная пресса активно сватала габонца в «Ювентус» либо же в Саудовскую Аравию, а сейчас в борьбу за игрока включились еще два топ-клуба.

Речь идет о «Милане» и «ПСЖ», информируют журналисты Sky Sports. Они, вместе с «Севильей» и «Марселем», сделали запрос в «Арсенала», чтобы узнать о состоянии здоровья Обамеянга после его проблем с сердцем на Кубке африканских наций в составе своей сборной.

Вполне вероятно, что сделка по уходу форварда из «Арсенала» будет оформлена к концу января. Сейчас фаворитом на подписание Обамеянга считается именно «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон ПСЖ Пьер-Эмерик Обамеянг
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