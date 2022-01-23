Стало известно, почему «Арсенал» так спешит продлить контракт с Артетой

В субботу появилась информация, что лондонский «Арсенал» намерен в ближайшее время продлить соглашение с главным тренером команды Микелем Артетой. Журналисты также разузнали, почему лондонцы так спешат оперативно закрыть данный вопрос.

По информации все того же источника Daily Mail, в клубе опасаются, что Артетой может заинтересоваться «Манчестер Сити» в связи с предстоящим уходом Хосепа Гвардиолы с должности наставника в 2023 году. Отметим, что ранее Артета уже работал в стане «горожан», пребывая в роли ассистента Гвардиолы.

Помимо этого, в «Арсенале» очень высоко ценят работу испанского специалиста и довольны взаимоотношениями тренера с футболистами. Ему планируют предложить сотрудничество еще на два года.