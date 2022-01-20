«Ньюкасл» хочет арендовать Лено

«Ньюкасл» нацелился на аренду голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено, который в этом сезоне является вторым выбором Микеля Артеты после Аарона Рамсдейла.

По сообщениям 90min, немецкий голкипер уже долгое время убеждает руководство «канониров» в том, что ему нужно покинуть клуб и отправиться туда, где будет получать больше игровой практики. Однако «Арсенал» пока не уверен, что хочет расставаться с игроком, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом.

Также отмечается, что «Ньюкасл» уже связался напрямую с «Арсеналом» и предложил клубу взять вратаря в аренду с последующей опцией выкупа. «Канониры» пока что взяли паузу на раздумья.