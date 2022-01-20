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«Ньюкасл» хочет арендовать Лено

20 Января 2022 • 19:19 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

«Ньюкасл» нацелился на аренду голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено, который в этом сезоне является вторым выбором Микеля Артеты после Аарона Рамсдейла.

По сообщениям 90min, немецкий голкипер уже долгое время убеждает руководство «канониров» в том, что ему нужно покинуть клуб и отправиться туда, где будет получать больше игровой практики. Однако «Арсенал» пока не уверен, что хочет расставаться с игроком, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом.

Также отмечается, что «Ньюкасл» уже связался напрямую с «Арсеналом» и предложил клубу взять вратаря в аренду с последующей опцией выкупа. «Канониры» пока что взяли паузу на раздумья.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Бернд Лено
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ЛИДС НЬЮКАСЛ
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