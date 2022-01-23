Столь продолжительной сухой серии у «Арсенала» не было с 2005 года

Лондонский «Арсенал» страдает от безголевой жажды - команда не может забить уже в четырех матчах кряду, если учитывать все турниры. В последний раз забить гол подопечным Артеты удавалось в первый день 2022 года - но тогда команда проиграла «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Затем последовало поражение с минимальным счетом от «Фореста» в Кубке Англии, нулевая ничья в первом матче с «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка английской лиги и поражение от мерсисайдцев в ответном матче со счетом 0:2. Наконец, сегодня «Арсенал» не смог переиграть дома «Бёрнли» - 0:0.

Столь продолжительной сухой серии у команды не было с 2005 года, еще в разгар славных времен Арсена Венгера.