«Барселона» выгоняет Дембеле, «Арсенал» – Обамеянга: Что они натворили

В европейских лигах хватает капризных футболистов. Некоторые клубы боятся брать игроков со сложным характером, даже если они невероятно талантливы. Другие же команды идут на риск и выдают им многомиллионные контракты. «Барселона» и «Арсенал» пошли на такие сделки, о чём сейчас жалеют. Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг – головная боль, которую они больше не в силах терпеть. Что интересно, обоих форвардов Каталонии и Лондону впарила дортмундская «Боруссия». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему «сине-гранатовые» и «канониры» любой ценой постараются избавиться от этих футболистов до закрытия зимнего трансферного окна.

Дембеле и «Барселона»

Директор каталонского клуба Матеу Алемани сообщил, что агенты Усмана полгода отвергали варианты продления контракта, а форвард не собирается связывать своё будущее с «Барсой». В клубе твёрдо решили – от Дембеле нужно избавиться в самое ближайшее время. «Сине-гранатовые» даже готовы рассмотреть вариант с арендой, чтобы разгрузить платёжную ведомость, лишь бы до 31 января оформить его уход. Футболисту и его агенту сообщили, что клубу нужны только преданные игроки. Поначалу главный тренер Хави верил в то, что Усман может стать лидером «Барселоны». Однако футболист захотел много денег, с которыми у клуба хватает проблем. Агент Дембеле попросил у «Барсы» зарплату для своего клиента в размере 43 млн евро за сезон до уплаты налогов.

Сам Усман считает себя чуть ли не главной звездой современного футбола, а поэтому и зарплату просит такую, которая соответствовала бы этому статусу. Ранее он хотел от «Барсы» соглашение на 200 млн евро до уплаты налогов за пять лет. Уходить зимой футболист не намерен. Впрочем, за исключением «Ньюкасла», претендентов на него и нет. В недавнем матче с «Атлетиком» Дембеле не оказалось в заявке, и это для него не лучшая новость. Если он откажется продлевать контракт, тогда «Барса» будет мариновать его на трибуне до конца сезона. Об этом ему лично сказал Хави. Главному тренеру не нужен такой непутёвый футболист.

Арендодатели подавали на него в суд за испорченную квартиру в Дортмунде, он любит фастфуд и газировки, до ночи играл в приставку и потом опаздывал на тренировки, а после одной из травм улетел развлекаться в Сенегал вместо того, чтобы пройти медобследование. Похоже, Дембеле – один из главных трансферных промахов каталонцев за всю историю. В 2017 году за него отдали «Боруссии» 140 млн евро, хотя трансферная стоимость футболиста была всего 33 млн. Уже в «Барсе» ценник на него поднимался до 120 млн, но сейчас упал ровно в четыре раза.

Обамеянг и «Арсенал»

В середине декабря главный тренер «Арсенала» Микель Артета лишил Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. Его отпустили во Францию к матери, которая болела, но он вернулся позже, чем обещал, а затем не самоизолировался. Как и Дембеле, Обамеянг любил опаздывать на тренировки. Об этом говорил не только Артета, но и Томас Тухель, который на тот момент работал в «Боруссии». Уже через две недели Артета изъявил желание, чтобы этой зимой форварда не было в команде. Артета даже подготовил список кандидатов, один из которых должен занять место Обамеянга в «Арсенале»: Душан Влахович, Александер Исак, Олли Уоткинс или Доминик Кэлверт-Льюин.

Прямо сейчас габонец является главной проблемой «Арсенала». Четыре года назад «канониры» перечислили в Дортмунд 64 млн евро. Первые два года Пьер-Эмерик неплохо справлялся со своей работой, однако всё изменилось в начале осени 2020 года. Стоило Обамеянгу подписать более выгодный контракт с «Арсеналом» с зарплатой около 1 млн евро в месяц, тут же габонец снизил к себе требования. Сложности продолжились весной 2021 года, когда Обамеянг подцепил малярию в сборной Габона. Теперь «Арсенал» отпустил футболиста на Кубок Африки, но тот успел начудить ещё до старта турнира – вместе с партнёром по сборной Марио Леминой отдыхал в ночном клубе без маски, после чего оба сдали положительные тесты на ковид. Вернулись рано утром и спровоцировали службу безопасности отеля на потасовку. Сборной Габона ничего не оставалось, как исключить футболистов.

Обамеянг сразу же вернулся в расположение клуба и пройдёт медобследование. «Арсенал» ищет покупателей на него. Учитывая то, что футболисту уже 32 года, у него большие финансовые требования и плохая репутация, претендентов много не будет. Пока есть только предложение из Саудовской Аравии. Трансферная стоимость Обамеянга упала до 15 млн евро, но «канониры» готовы продать его и дешевле, лишь бы не выплачивать ежемесячную зарплату в 1 млн евро.

Владислав АВРАМЕНКО