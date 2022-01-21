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Вермален завершил карьеру

21 Января 2022 • 18:27 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.35 4.90 9.00
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Томас Вермален объявил о решении завершить карьеру в возрасте 36 лет. Последним клубом бельгийского защитника был японский «Виссел Кобе».

Как сообщается, Вермален войдёт в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. В будущем экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» хотел бы построить себе карьеру тренера.

Напомним, что Вермален выступал в лондонском «Арсенале» с 2009 по 2014 год. С 2014 по 2019 годы бельгиец числился в составе каталонской «Барселоны». В своём дебютном сезоне за «сине-гранатовых» футболист выиграл с командой требл, одержав победу в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Сборная Бельгии Томас Вермален
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