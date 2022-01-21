Вермален завершил карьеру

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Томас Вермален объявил о решении завершить карьеру в возрасте 36 лет. Последним клубом бельгийского защитника был японский «Виссел Кобе».

Как сообщается, Вермален войдёт в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. В будущем экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» хотел бы построить себе карьеру тренера.

Напомним, что Вермален выступал в лондонском «Арсенале» с 2009 по 2014 год. С 2014 по 2019 годы бельгиец числился в составе каталонской «Барселоны». В своём дебютном сезоне за «сине-гранатовых» футболист выиграл с командой требл, одержав победу в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.