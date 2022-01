«Бёрнли» повторил необычный рекорд «Лутон Тауна» 1988 года

Если взглянуть в турнирную таблицу английской Премьер-лиги, то вам обязательно бросится в глаза необычно малое количество сыгранных матчей у «Бёрнли» - лишь семнадцать. В то же время у «Челси» - уже двадцать три игры. Разница между наибольшим и наименьшим количеством сыгранных матчей составляет целых шесть игр.

Столь необычной ситуации в английском футболе не было аж с 1988 года, когда АПЛ еще называлась Первым дивизионом, и в нем выступала такая команда, как «Лутон Таун», сыгравшая на 11 апреля 1988 года на шесть матчей меньше, нежели некоторые из конкурентов.

