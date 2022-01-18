Бельерин высказался о Томиясу, который заменил его в «Арсенале»

Эктор Бельерин, выступающий на правах аренды за испанский «Бетис», высказался о японском защитнике «Арсенала» Такехиро Томиясу, который заменил испанца на правом фланге обороны «канониров».

«Арсенал» отлично справляется и делает меня очень счастливым. Томиясу, который меня заменил, играет очень здорово. Это очень приятно видеть, ведь я провёл в «Арсенале» 10 лет и желаю клубу всего наилучшего», – цитирует испанца The Sun.

В этом сезоне Бельерин провёл 12 матчей за «Бетис» в Ла Лиге. В этих играх футболист отметился двумя результативными передачами. Прошлым летом он присоединился к клубу на правах аренды.