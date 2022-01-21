«Арсенал» хочет подписать вратаря из МЛС

Лондонский «Арсенал» вступил в переговоры с американским «Нью-Ингленд Революшн», чтобы подписать лучшего вратаря прошлого сезона МЛС и номера один национальной сборной Мэтта Тернера, об этом сообщает Sky Sports News.

От «канониров» уже поступило первое предложение на сумму около 5 миллионов фунтов стерлингов. О реакции американского клуба не сообщается.

Если «Арсеналу» удастся оформить трансфер Тернера, то это может означать конец пребывания немецкого голкипера Бернда Лено в стане «пушкарей».

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Англии клуб из Лондона занимает 6 строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков за 20 матчей.