Руководство «Арсенала» ужесточит меры против выбегающих на поле поклонников клуба

Двое фанов «Арсенала» прорвались на поле после окончания матча с «Ливерпулем», в котором «канониры» получили два «прямых попадания» и были выведены из строя - покинули Кубок английской лиги. Еще одного человека удалось задержать до того, как он ступил на газон. Руководство «Арсенала» озабочено ситуацией и примет меры.

- В последнее время участились случаи проникновения фанатов на поле. Мы напоминаем, что это - преступление, и полиция, как и клубы, будет относиться к этому самым серьезным образом. Все нарушители порядка, в том числе и те, кто кидает на поле различные предметы, будут получать запреты на посещение стадиона, возможны и другие санкции, - приводит слова пресс-релиза «Арсенала» BBC.