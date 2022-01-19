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Обамеянг может больше не сыграть за «Арсенал»

19 Января 2022 • 17:53 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1.38 4.70 8.50
23.01 17:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, сыграет ли нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг за команду в этом сезоне. Ранее футболист вернулся из расположения сборной Габона, которая выступает на Кубке Африки.

Напомним, что ранее Обамеянг прибыл в Камерун для того, чтобы играть за сборную Габона на Кубке Африки. Однако в первый же день у футболиста обнаружили коронавирус, а спустя ещё некоторое время – проблемы с сердцем, которые были вызваны перенесённом COVID-19.

Также ранее Обамеянга лишили капитанской повязки в «Арсенале» из-за многочисленных дисциплинарных нарушений.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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