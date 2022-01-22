«Милан» обхаживает защитника «Порту»

«Милан» нуждается в усилении защиты, что показал матч со «Специей», в котором хиленькая оборона клуба пропустила два кинжальных выпада гостей. В противном случае планы побороться за первое с 2011 года «скудетто» могут рассыпаться, как карточный домик.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, спасением может стать 27-летний конголезец Шансель Мбемба из «Порту». В текущем сезоне он является игроком основы клуба, причем не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Мбемба выступает за «Порту» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Андерлехта» и «Ньюкасла», с 2012 года он привлекается в сборную ДР Конго, сыграв в 45 матчах за нее. В них он забил три гола.