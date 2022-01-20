Тео Эрнандес о Пиоли: «Он вселил в меня уверенность, благодаря нему я счастлив в «Милане»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал об игре под руководством Стефано Пиоли. По словам француза, именно благодаря тренеру он чувствует себя счастливым в «Милане».

«У меня было много хороших тренеров, но я думаю, что Пиоли изменил меня как в футбольном плане, так и в человеческом. Он помог мне выйти на новый уровень. Именно благодаря нему я счастлив в «Милане», – цитирует Эрнандеса The Athletic.

В этом сезоне Эрнандес провёл 18 матчей в Серии А, где отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Ранее в прессе появлялись слухи, что игрок близок к продлению контракт с «россонери».