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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес о Пиоли: «Он вселил в меня уверенность, благодаря нему я счастлив в «Милане»

20 Января 2022 • 14:45 Комментировать (1)
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал об игре под руководством Стефано Пиоли. По словам француза, именно благодаря тренеру он чувствует себя счастливым в «Милане».

«У меня было много хороших тренеров, но я думаю, что Пиоли изменил меня как в футбольном плане, так и в человеческом. Он помог мне выйти на новый уровень. Именно благодаря нему я счастлив в «Милане», – цитирует Эрнандеса The Athletic.

В этом сезоне Эрнандес провёл 18 матчей в Серии А, где отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Ранее в прессе появлялись слухи, что игрок близок к продлению контракт с «россонери».

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Милан Стефано Пиоли Тео Эрнандес
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