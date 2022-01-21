Роналду считает, что «МЮ» и «Ювентус» испытывают одинаковые проблемы в раздевалке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что в раздевалке его клуба происходят те же вещи, что и в «Ювентусе». По мнению португальца, игроки обоих клубов испытывают проблемы одинакового характера.

По сообщениям Football Italia, Роналду не чувствует в раздевалке «Манчестер Юнайтед» объединяющей и дружеской атмосферы. Такие же проблемы футболист замечал в «Ювентусе». Напомним, ранее появлялись слухи о том, что футболисты «старой синьоры» считали вредным присутствие Роналду в раздевалке клуба.

Также в последнее время активизировались слухи о потенциальном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. Одним из главных претендентов на игрока является «ПСЖ».