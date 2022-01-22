«Челси» планирует усилить оборонительную линию в ближайшее время, учитывая ситуацию вокруг Антонио Рюдигера и Тьяго Силвы – немец может отказаться подписывать новый контракт и покинуть команду, а для возрастного бразильца следующий сезон наверняка станет последним в футболке «синих».

В связи с этим, приоритетной целью лондонцев на трансферном рынке является защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт. Клуб уже долгое время следит за игроком, а летом готов сделать ради перехода голландца «всё возможное», об этом сообщает итальянское издание La Reppublica.

Впрочем, «Челси» предстоит выдержать конкуренцию у других топ-команд Европы – среди претендентов на игрока также числятся «Барселона» и «Бавария». Потенциальная сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.