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В Италии сообщили, что «Челси» летом готов сделать всё возможное ради трансфера де Лихта слухи

22 Января 2022 • 00:38 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.70 4.00 4.70
23.01 19:30

«Челси» планирует усилить оборонительную линию в ближайшее время, учитывая ситуацию вокруг Антонио Рюдигера и Тьяго Силвы – немец может отказаться подписывать новый контракт и покинуть команду, а для возрастного бразильца следующий сезон наверняка станет последним в футболке «синих».

В связи с этим, приоритетной целью лондонцев на трансферном рынке является защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт. Клуб уже долгое время следит за игроком, а летом готов сделать ради перехода голландца «всё возможное», об этом сообщает итальянское издание La Reppublica.

Впрочем, «Челси» предстоит выдержать конкуренцию у других топ-команд Европы – среди претендентов на игрока также числятся «Барселона» и «Бавария». Потенциальная сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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