Впервые за последние тридцать лет оба матча между «Миланом» и «Ювентусом» закончились вничью

«Милан» и «Ювентус» осторожничали в главном матче 23-го тура Серии А, в результате чего игра завершилась в худших традициях итальянского футбола - блеклой нулевой ничьей. Матч первого круга между ними, состоявшийся 19 сентября 2021 года, также завершился ничьей - 1:1.

Таким образом, впервые с сезона 1991/1992 оба матча между «Миланом» и «Ювентусом» закончились вничью. Тогда, тридцать лет назад, оба матча завершились со счетом 1:1 - сперва это было 15 сентября 1991 на туринском «Делле Альпи», а затем 9 февраля 1992 уже на «Сан-Сиро».

В конце того сезона «Милан» набрал 56 очков и вернул себе чемпионский титул после того, как перед этим покуражились «Наполи» (1990) и «Сампдория» (1991). «Ювентус» же набрал 48 очков (тогда за победу давали два очка) и закончил сезон вторым.