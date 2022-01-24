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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые за последние тридцать лет оба матча между «Миланом» и «Ювентусом» закончились вничью

24 Января 2022 • 01:20 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
окончен

«Милан» и «Ювентус» осторожничали в главном матче 23-го тура Серии А, в результате чего игра завершилась в худших традициях итальянского футбола - блеклой нулевой ничьей. Матч  первого круга между ними, состоявшийся 19 сентября 2021 года, также завершился ничьей - 1:1.

Таким образом, впервые с сезона 1991/1992 оба матча между «Миланом» и «Ювентусом» закончились вничью. Тогда, тридцать лет назад, оба матча завершились со счетом 1:1 - сперва это было 15 сентября 1991 на туринском «Делле Альпи», а затем 9 февраля 1992 уже на «Сан-Сиро».

В конце того сезона «Милан» набрал 56 очков и вернул себе чемпионский титул после того, как перед этим покуражились «Наполи» (1990) и «Сампдория» (1991). «Ювентус» же набрал 48 очков (тогда за победу давали два очка) и закончил сезон вторым.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус
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окончен Эмполи 2:4 Рома 4.05 4.00 1.80
окончен Милан 0:0 Ювентус 3.05 2.20 3.60
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