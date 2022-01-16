«Ювентус» заинтересован в услугах Дембеле

Нападающий Усман Дембеле не находит себя в «Барселоне», усугубляется его конфликт с руководством, и появляются все новые варианты его трудоустройства. Как сообщает Sport, новым клубом Дембеле может стать туринский «Ювентус» - еще один гранд, переживающий не лучшие времена. При этом источник утверждает, что итальянцы уже обговорили с Дембеле все условия личного соглашения.

На услуги Усмана есть и другие соискатели - например, «Челси», а также «Бавария». Ранее Дембеле уже выступал в немецкой Бундеслиге - сезон 2016/2017 он провел в дортмундской «Боруссии», откуда и перебрался в «Барселону».