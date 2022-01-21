Дзамбротта оценил перспективы своих любимых клубов в текущем сезоне

«Милан» и «Ювентус» - две большие любви Джанлуки Дзамбротты, между ними были еще и пара лет выступлений в «Барселоне», однако Джанлука в любом случае остается истинным патриотом родного футбола - итальянского. В интервью La Gazzetta Dello Sport он оценил перспективы своих любимых клубов в текущем сезоне.

- Я уверен, что команде Пиоли хватит сил, чтобы сражаться за титул до самого конца. «Ювентус» я вижу в зоне Лиги чемпионов, но им надо почаще забивать голы... - считает Дзамбротта.

Сейчас «Милан» с 22 сыгранными матчами набрал 48 очков и занимает второе место в Серии А, «Ювентус» также сыграл 22 матча, но набрал лишь 41 балл. 23 января они сразятся в очном поединке в рамках очередного тура Серии А.